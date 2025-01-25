Ведутся подготовительные работы.

Во Владимире начинается строительство съезда с Октябрьского проспекта. По информации регионального правительства, работы будет вести «ДСУ-3».Протяженность съезда составит 350 метров. Он позволит проезжать со стороны Белого дома по Октябрьскому проспекту и выезжать на Стрелецкую улицу. Также планируется обустроить велодорожку шириной 3 метра и тротуар.Сейчас ведутся подготовительные работы — расчистка территории от кустарников и мелколесья, уборка строительного и бытового мусора.