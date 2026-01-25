В честь дня студента губернатор Владимирской области Александр Авдеев поделился статистикой по студенческим семьям в 33 регионе за 2025 год.Вообще термин «студенческая семья» с прошлого года стал особенно актуален, так как ее сделали отдельной категорией для соцподдержки.По словам Александра Авдеева, в 2025 году 216 студенток забеременели, учась очно. Это позволило им получить выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности. Часть студенческих семей в прошлом году и вовсе уже имели детей. И 46 семей, имеющих детей до трех лет, воспользовались услугами социальной няни.Отдельно Александр Авдеев рассказал о пунктах бесплатного проката предметов первой необходимости для новорождённых. Ими могли воспользоваться не только студенческие семьи, но и вообще все, кто в помощи нуждался.