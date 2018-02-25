Заместитель директора Цирка Мстислава Запашного по организации гастролей Парвиз Гаджиев назвал причину, по которой артист цирка Антон Мартынов в субботу сорвался с высоты во время выступления в Элисте. По словам Гаджиева, ЧП произошло из-за незакрепленного карабина.

Заместитель директора "Цирка Мстислава Запашного" по организации гастролей Парвиз Гаджиев назвал причину, по которой артист цирка Антон Мартынов в субботу сорвался с высоты во время выступления в Элисте. По словам Гаджиева, ЧП произошло из-за незакрепленного карабина."Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина", — приводит слова администратора РИА Новости.Гаджиев пояснил, что сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, чего сделано не было. Он добавил, что артисты готовят и закрепляют свое снаряжение сами, не доверяя это никому из сотрудников цирка.Со своей стороны администратор труппы Сергей Белинский рассказал, что воздушный акробат сорвался с высоты в 5-6 метров, он получил серьезную травму головы и различные переломы. В настоящее время он находится в реанимации.Заместитель директора цирка рассказал также, что врачи решили не оперировать Мартынова и не перевозить его в другое лечебное учреждение, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. По словам Гаджиева, сейчас Мартынов "чуть-чуть" идет на поправку.После случившегося был созван консилиум врачей, в котором участвовали специалисты из Калмыкии, Астрахани, Москвы и Германии.