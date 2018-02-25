Аналитики подсчитали, что начинающая певица Ольга Бузова только на рекламе в Instagram зарабатывает около 100 миллионов рублей в год. Эксперты предположили, что исполнительница не платит налоги с этих огромных доходов.

Аналитики подсчитали, что начинающая певица Ольга Бузова только на рекламе в Instagram зарабатывает около 100 миллионов рублей в год. Эксперты предположили, что исполнительница не платит налоги с этих огромных доходов.Предположительно, в месяц Бузова за рекламу различной продукции в социальных сетях получает порядка восьми миллионов рублей. Однако в интернете нет определенной системы контроля финансов, из-за чего уследить за передвижением средств весьма непросто.С точки зрения законодательства обязать блогеров платить налоги – задача довольно трудная. Чиновники надеются на честность звезд: артисты, которые зарабатывают на рекламе, должны понимать, что с этих доходов необходимо уплатить определенный налог.Журналистам удалось выяснить, что Бузова действительно задолжала государству. По данным издания "Собеседник", ей необходимо заплатить порядка 2,5 тысячи рублей. Речь идет о налоге на имущество и пени по транспортному налогу.Неуплата налогов по праву считается одним из самых подлых преступлений. Например, часть доходов, которые некоторые исполнители и актеры скрывают от государства, могли бы пойти на начисление пенсий и проведение реформ.Сама Бузова скандал с налогами пока не прокомментировала. Органы государственной власти также не высказывались по поводу слухов.