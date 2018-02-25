Финальный матч между российскими хоккеистами и сборной Германии стал рекордным сразу для двух российских нападающих – Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Оба форварда провели на Олимпийских играх по 29 матчей. Ранее больше всех встреч на Олимпиаде среди россиян сыграл Дарюс Каспарайтис.

Финальный матч между российскими хоккеистами и сборной Германии стал рекордным сразу для двух российских нападающих – Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Оба форварда провели на Олимпийских играх по 29 матчей. Ранее больше всех встреч на Олимпиаде среди россиян сыграл Дарюс Каспарайтис.Для Дацюка и Ковальчука Олимпийские игры в Пхенчхане стали уже пятыми по счету. У обоих теперь по 29 игр. Ранее больше всех матчей за сборную России сыграл защитник Дарюс Каспарайтис — 28. Рекорд же по количеству встреч на Играх принадлежит форварду сборной Финляндии Раймо Хелминену, который провел 39 матчей.