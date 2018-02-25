Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских хоккеистов с победой в финальном матче на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Он также поблагодарил команду за победу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских хоккеистов с победой в финальном матче на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. В своем сообщении в "Твиттере" он также поблагодарил команду за победу.Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 февраля 2018 г.Хоккейный турнир мужских сборных зимних Олимпийских игр в Пхенчхане завершился ранее в воскресенье, 25 февраля. В решающем матче встречались команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Матч был крайне тяжелым с обилием позиционной борьбы. Победу празднуют россияне — 4:3. Победный гол в овертайме — на счету Кирилла Капризова.