Когда российские банки начнут узнавать клиентов по голосу, зачем крупнейший продавец интернет-рекламы скрывает рекламные объявления и что общего у аренды автомобиля с IT-бизнесом? Об этом, а также об ожиданиях от стартующей в эти выходные главной мобильной выставки года — в итоговом выпуске программы Вести.net с Павелом Кушелевым.

Когда российские банки начнут узнавать клиентов по голосу, зачем крупнейший продавец интернет-рекламы скрывает рекламные объявления и что общего у аренды автомобиля с IT-бизнесом?Тем временем, команда Вестей.net уже почти добралась до Барселоны, где в эти выходные стартует главное событие мобильного рынка. Собственно, оно так и называется — MWC, Всемирный мобильный конгресс.”MWC2018: что покажут Samsung, Nokia, Huawei и другие на главной мобильной выставке годачитайте такжеЧего же нам ждать от MWC 2018? Ну, во-первых, самой традиционно пышной, в имперском стиле презентации Samsung, где уже точно известно — потому что в Samsung уже для этой презентации сделали приложение — покажут новые флагманы, Galaxy S9 и S9+.Понятно, как они будут выглядеть — ретивые парни уже раскурочили приложение и нашли самсунговские же снимки. Обещают анимоджи, как у Apple, новый процессор, но главное — камеры, объективы с переменной диафрагмой, что раньше в смартфонах было сделано лишь однажды, в одном из монструозных камерофонов Nokia.Об этом и не только — в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павелом Кушелевым.