Так круто мы еще никогда не проигрывали! - написал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира в Пхенчхане немецкий таблоид Bild.

"Так круто мы еще никогда не проигрывали!" — написал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира в Пхенчхане немецкий таблоид Bild. "Капризов после нескольких диагональных передач разрушает наши мечты. Мгновенная смерть", — констатирует издание, ссылаясь на спортивное правило, когда матч продолжается до первого неравного изменения счёта.С "замечательной победой" поздравил команду олимпийских атлетов из России спикер Госдумы Вячеслав Володин. Игра россиян против сборной Германии "станет одной из ярких страниц Олимпиады-2018 и войдет в историю олимпийского движения", уверен он.Сами российские хоккеисты, завоевавшие золотые олимпийские медали впервые за 26 лет, не принимали участия в церемонии закрытия Игр в Пхенчхане, так как отправились на командный ужин с семьями.Тем временем, бывший тренер хоккейной сборной России Игорь Захаркин считает, что победа на олимпийском турнире не решит всех проблем в российском хоккее, и нужно обратить на них больше внимания. По его словам, "эту победу не нужно принижать", однако "мы видим проблемы в нашем чемпионате, и эти проблемы после победы никуда не ушли".К ним Захаркин отнес, в частности, комплектование команд, структуру соревнований, детский хоккей, передает РИА Новости. "Победа на Олимпиаде не должна стать золотым фасадом, который скрыл бы все остальные проблемы", — сказал он.