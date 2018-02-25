Один из нападавших запрыгнул на припаркованную машину и был сбит оттуда ее владельцем. После этого таксиста повалили на землю и принялись избивать. Как утверждают очевидцы, агрессивно настроенным молодым людям удалось скрыться до приезда полиции.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона конфликт, произошедший в ночь на воскресенье, 25 февраля, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.Группа молодых людей атаковала таксиста и его автомобиль, припаркованный возле пересечения Среднего проспекта и 9-й линии.На записи видно, как один из нападавших бьет ногой по легковушке. Владелец транспортного средства попытался защитить свое авто, после чего едва не началась драка.Несколько секунд спустя молодой человек запрыгнул на авто и был сбит оттуда таксистом, после этого товарищи "прыгуна" повалили оппонента на асфальт и принялись его избивать.По утверждениям очевидцев, юноши скрылись до прибытия правоохранителей.О том, что спровоцировало драку, не сообщается.Полиция проводит проверку по факту произошедшего.