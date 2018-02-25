Китайская Huawei продолжает верить в рынок планшетов, которые, судя по статистике продаж, интересуют пользователей все меньше. Компания показала на выставке Mobile World Congress в Барселоне три новых устройства с премиальным дизайном, мощными процессорами, звуком от Harman/Kardon и свежей версией Android.

Китайская Huawei продолжает верить в рынок планшетов, которые, судя по статистике продаж, интересуют пользователей все меньше. Компания показала на выставке Mobile World Congress в Барселоне три новых устройства с премиальным дизайном, мощными процессорами, звуковой подсистемой, разработанной в сотрудничестве с Harman/Kardon, и свежей версией Android.Новые модели — это MediaPad M5 8,4", MediaPad M5 10,8" и MediaPad M5 10,8" Pro. Мы познакомились с новыми планшетами Huawei заранее и готовы рассказать все о новинках.Huawei MediaPad M5 8,4 и 10,8Разрабатывая линейку M5, в Huawei особое внимание уделили дизайну, решив осовременить его: больше никаких резких граней, только плавные закругления и довольно узкие — 11,9 мм — рамки. Причем, впервые для планшетов Huawei, устройства получили не плоское защитное стекло, а с 2.5D-эффектом по краям. Не только выглядит красиво, но и в руках держать приятно. Цвета корпуса два на выбор — "шампань" и серый, причем для Pro-версии доступен только серый.Huawei MediaPad M5 10,8И у 8,4-дюймовой, и у обеих 10,8-дюймовых моделей разрешение IPS-экранов составляет 2560 на 1600 точек, соотношение сторон — 16:10. Для работы — а именно в качестве рабочего инструмента позиционируется старшая Pro-модель — это удобнее, но при просмотре кино сверху и снизу могут оставаться черные полосы.Huawei также оснастила новинки сразу двумя системами улучшения изображения. Одна из них аналогична эппловскому True Tone — c помощью датчика цветовой температуры адаптирует изображение к тону окружающего освещения, делая его "теплее" или "холоднее" для максимально естественного восприятия и комфорта. Другая — ClariVu 5.0 — увеличивает динамический диапазон в играх и при просмотре видео.Huawei MediaPad M5 8,4Все три планшета используют систему-на-чипе HiSilicon Kirin 960 — на такой же был построен, например, прошлогодний флагман линейки Honor, Honor 10, а также предшествовавший ему Huawei Mate 9. Напомню, у чипа 4 ядра Cortex-A73, работающих на частоте 2,36 ГГц, и четыре Cortex-A53 на 1,84 ГГц. Графическая подсистема ARM Mali-G71MP8 работает на 1,037 ГГц. Чип также поддерживает LTE вплоть до Cat. 6 (скорость до 300 Мбит/с).Huawei MediaPad M5 10,8Оперативной памяти у всех трех планшетов 4 ГБ, а встроенной — по 32 ГБ у двух "обычных" моделей и 64 ГБ — у Pro. Устройства оснащены 13-мегапиксельными тыловыми камерами с фазовым автофокусом и 8-мегапиксельными фронталками. Аккумулятор у младшей модели — на 5100 мА*ч, что обеспечивает, по утверждению производителя, 10 часов непрерывного воспроизведения видео, а заполняется он с помощью поддерживающего быструю зарядку комплектного адаптера питания (9V/2A) за два часа. У 10,8-дюймовых M5 аккумулятор на 7500 мА*ч, ресурс просмотра видео — 12 часов, чтения электронной книги — 16 часов, а время быстрой зарядки — три часа. Учитывая емкость батареи, это действительно быстро.Помимо размеров и веса (310 граммов у младшей, около 500 у старших моделей), планшеты различаются аудиосистемами: у компактной 8,4-дюймовой модели динамиков два, а у 10,8-дюймовых — четыре. Звук кристально чистый даже на высокой громкости, MediaPad M5 — одно из самых качественных по звучанию устройств в этой категории и играет лучше подавляющего большинства 13-дюймовых ноутбуков."Старший" MediaPad M5 Pro позиционируется производителем как устройство не только для развлечений, но и для работы. С помощью контактной группы на нижнем ребре корпуса к планшету подключается обложка-клавиатура со встроенным тачпадом и опорой, позволяющей выбирать из двух углов наклона экрана к поверхности. В этот момент можно активировать "режим десктопа", в котором адаптированные для него приложения могут работать в многооконном режиме, напоминающем Windows.Наконец, модель Pro, в отличие от двух более доступных новинок, поддерживает новое электронное перо M-Pen, распознающее 4096 степеней нажатия и угол наклона. Любопытно, что "волшебная палочка" заряжается через USB-C, при этом клипса на конце поворотная и, когда зарядка закончена, может спрятать порт. Одного заряда пера должно хватать на два месяца использования.Осталось сказать про операционную систему планшетов — это, как и в последних смартфонах Huawei и Honor, Android 8.0, тщательно спрятанный под интерфейсом EMUI 8.0 собственной разработки Huawei. В Европе новые планшеты появятся в продаже в марте по цене от 350 (за версию с экраном 8,4 дюйма, 32 ГБ встроеннй памяти и без LTE) до 600 евро (M5 Pro со 128 ГБ встроенной памяти и LTE). О сроках доступности устройств в России и их стоимости в Huawei пока не говорят.