Газпром 24 февраля вновь улучшил абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Это достижение является четвертым за последние четыре дня, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" 24 февраля вновь улучшил абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Это достижение является четвертым за последние четыре дня, передает ТАСС со ссылкой на сообщение российского газового холдинга.По информации "Газпрома", новый исторический рекорд 24 февраля — 655,2 миллиона кубометров. 23 февраля было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение — 652,8 миллиона кубометров.При этом в холдинге обратили внимание, что новый рекорд установлен в субботу, в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю.