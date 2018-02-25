Российский хоккеист Кирилл Капризов, забивший золотую шайбу в финале Олимпийских игр в мачте против сборной Германии, признался, что до конца верил в победу команды. Кроме того, он отдельно порадовался за Павла Дацюка и Илью Ковальчука.

Российский хоккеист Кирилл Капризов, забивший "золотую" шайбу в финале Олимпийских игр в мачте против сборной Германии, признался, что до конца верил в победу команды. Кроме того, он отдельно порадовался за Павла Дацюка и Илью Ковальчука."Мы верили в победу, а кто-то, возможно, не верил. Я многому научился у Дацюка, видно, как он играет. Я счастлив, что он и Илюха Ковальчук выиграли золотые медали. Счастлив за всю команду, но за них в особенности, потому что для них это была уже пятая Олимпиада", — приводит слова Капризова РИА Новости.Также 20-летний нападающий заявил, что сезон в Континентальной хоккейной лиге продолжается, поэтому он после небольшого отдыха будет к нему готовиться.