Полицейским рассказали о службах и подразделениях, познакомили с комплексом зданий главка МВД России по г. Москве, прочитали лекцию по истории правоохранительной системы России...

Сотрудники полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве посетили постоянно действующую экспозицию истории органов внутренних дел г. Москвы.Полицейским рассказали о службах и подразделениях, познакомили с комплексом зданий главка МВД России по г. Москве, прочитали лекцию по истории правоохранительной системы России с царских времен и до наших дней. Молодым сотрудникам показали множество интересных экспонатов из коллекции музея: старинные книги и документы, полицейскую форму прошлого века.Также в стенах музея новых сотрудников познакомили с разделом, посвященным Великой Отечественной войне. В музее хранятся исторические фотографии тех лет, боевые награды бойцов-милиционеров, их личное оружие.В завершение экскурсии полицейские посетили зал, где представлена экспозиция, посвященная погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Экскурсанты с нескрываемым восхищением слушали героические истории о погибших при исполнении долга сотрудниках, рассматривали фотографии и их боевые ордена и медали.Посещение музея произвело неизгладимое впечатление на молодых полицейских и, безусловно, положительно повлияло на их становление в роли правоохранителей.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73