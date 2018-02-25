Воздушный гимнаст Антон Мартынов упал с большой высоты во время выступления цирка в Элисте. Мужчина получил серьезные травмы головы и был доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Один из зрителей, присутствовавший на выступлении цирка Запашного в Элисте, запечатлел на видео момент падения гимнаста, сорвавшегося с большой высоты во время исполнения номера.Напомним, что вечером в субботу, 24 февраля, воздушный гимнаст Антон Мартынов получил серьезные травмы головы, выступая в спорткомплексе "Ойрат-арена" в столице Калмыкии.Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, однако врачи считают, что жизни артиста ничего не угрожает.По предварительной версии, причиной ЧП могло стать то, что ремень, за который держался Мартынов, выступавший без страховки, вышел из карабина. Сведения об оборвавшемся тросе, который, якобы, и стал причиной падения, пока не подтверждаются.По факту произошедшего проводятся следственные действия.