Согласно прогнозу Гидрометцентра, холода начнут ослабевать с наступлением календарной весны.

На смену морозам, которые установились в регионе, придет потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра, холода начнут ослабевать с наступлением календарной весны. В ночь на 1 марта температура опустится до - 19 градусов, а днем будет уже в пределах 3–8 градусов ниже нуля.В ближайшие дни ожидается похолодание до 22 градусов мороза.Ранее Роспотребнадзор рассказал, как пережить морозы, и напомнил об основных правилах профилактики обморожения. В ведомстве посоветовали не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа, а также отказаться от курения и алкоголя.