Международный олимпийский комитет после проверки всех допинг-проб российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане, уже в начале марта может восстановить членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом сообщила глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

Международный олимпийский комитет после проверки всех допинг-проб российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане, уже в начале марта может восстановить членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом сообщила глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.Напомним, что 25 февраля Международный олимпийский комитет оставил в силе решение об отстранении ОКР. Поэтому российская делегация пройдет на закрытии Олимпиады в Южной Корее под олимпийским флагом. Однако уже в ближайшее время Олимпийский комитет России могут восстановить в правах."Мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб. Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе", — цитирует ТАСС Хевертц.