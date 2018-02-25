В Пхенчхане завершился хоккейный турнир мужских сборных зимних Олимпийских игр. В решающем матче встречались команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Матч получился крайне тяжелым, с обилием позиционной борьбы. Победу праздновали россияне. Победный гол на счету Капризова.

В Пхенчхане завершился хоккейный турнир мужских сборных зимних Олимпийских игр. В решающем матче встречались команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Матч получился крайне тяжелым, с обилием позиционной борьбы. Победу праздновали россияне. Победный гол на счету Капризова.Следует напомнить, что немцы на этой Олимпиаде удивили, последовательно обыграв в плей-офф сильные команды Швеции и Канады. И, хотя на матч против России они выходили в статусе аутсайдеров, было ясно, что игра будет непростой. Для немецкой бундестим это был поистине "матч века", и терять нашим соперникам было нечего: серебро Олимпиады они себе уже обеспечили.Игра началась осторожно, но уже на первой минуте у россиян был удален Андронов. Впрочем, немцы не смогли воспользоваться численным преимуществом. Однако атакующий потенциал нашей команды был явно выше, уже в первые минуты игры Мозякин, Телегин и Капризов остро атаковали ворота соперников.Особенно здорово наши играли, когда у немцев был удален Эрхофф. Но бундестим до поры "держала удар", откровенно играя на удержание. И первый гол Войнова случился за считанные секунды до перерыва. По броскам наши опередили соперников вдвое – 12:6.Во втором периоде наши поначалу усилили давление на ворота соперников, и, казалось, немцы начнут чаще ошибаться в защите. Однако увеличить счет россиянам не удавалось, и в середине тайма случилось то, что называется "не забиваешь ты – забивают тебе". Каблуков не реализовал неплохой момент, и в одной из редких контратак немцы восстановили равновесие: отличился Шютц.Игра во второй трети матча была крайне вязкой, наши выиграли по броскам, но с минимальным перевесом 9:8. Впрочем, с реализацией дело лучше обстояло у соперника. При этом стоит заметить, что немцы продолжали играть "вторым номером", отдав инициативу. Их главным достоинством в эти минуты были терпение и порядок в обороне.Третий период начался при счете 1:1 и это уже было неожиданностью: все-таки все признавали безусловным фаворитом команду из России. Но немецкая сборная очень грамотно построила игру "от обороны" и ошибалась крайне редко. Гол Гусева за 6 минут до конца встречи стал долгожданным и очень важным.Однако немцы снова сравняли счет буквально в течение нескольких секунд: сделал это Кахун. И тут же наши пропустили третий гол: отличился Мюллер. Играть оставалось чуть более 3-х минут, но на скамейку штрафников отправился Калинин. Казалось, нашим не отыграться. Но слово снова взял Гусев, который перевел игру в дополнительное время 3:3 – и все сначала.Овертайм финала игрался в формате "четыре на четыре". Это должно было добавить остроты в действия подуставших соперников. С одной стороны, на увеличившемся просторе преимущество получали более техничные игроки, то есть, россияне. Но с другой – цена ошибки в овертайме слишком высока, чтобы рисковать без оглядки.Решаюшим в этой ситуации стало удаление немца Раймера. Бундестим осталась втроем и Капризов забил победный, золотой для Олимпийских атлетов из России гол.