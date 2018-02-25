Российский нападающий Павел Дацюк, победив вместе с командой в финале Олимпийских игр в Пхенчхане, оказался седьмым представителем России, вошедшим в Тройной золотой клуб. В нем находятся игроки, завоевывавшие золото Олимпиады, чемпионата мира и Кубок Стэнли в НХЛ.

Российский нападающий Павел Дацюк, победив вместе с командой в финале Олимпийских игр в Пхенчхане, оказался седьмым представителем России, вошедшим в "Тройной золотой клуб". В нем находятся игроки, завоевывавшие золото Олимпиады, чемпионата мира и Кубок Стэнли в НХЛ.До Павла Дацюка подобного достижения добились лишь шесть человек, представляющие Россию. Это Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.Всего же в клубе на данный момент находятся 28 хоккеистов – 10 канадцев, 9 шведов, 7 россиян и 2 чеха.