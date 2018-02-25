Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая с торжественной речью по случаю Дня независимости страны, назвала Россию сложным соседом.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая с торжественной речью по случаю Дня независимости страны, назвала Россию "сложным соседом". С текстом выступления политика можно ознакомиться на официальном сайте главы государства.Президент Эстонии отметила, что отношения с Российской Федерацией соседские, но сложные, передает газета "Известия".Кальюлайд отметила, что у Эстонии есть разные соседи – демократические и не очень, соратники по судьбе и те, с кем страна сегодня идет в ногу. А еще у Эстонии есть один сложный сосед. "Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", — подчеркнула политик.Ранее сообщалось, что эстонского бизнесмена Райво Суси, который был осужден в России за шпионаж, обменяли на россиянина Артема Зинченко, который отбывает срок в Эстонии по аналогичной статье.