Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель сирийскую проблему, поскольку ситуация в Восточной Гуте развивается, требуется доставка гуманитарной помощи в этот и другие регионы страны.

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель сирийскую проблему, поскольку ситуация в Восточной Гуте развивается, требуется доставка гуманитарной помощи в этот и другие регионы страны.Особо указывалось, что благодаря совместным усилиям удалось принять резолюцию Совета Безопасности ООН 2401.Путин сообщил о действиях российской стороны: гуманитарной помощи, эвакуации людей, медицинской помощи населению.В разговоре подчеркивалось, что резолюция не распространяется на операции, направленные на уничтожение террористических группировок.Стороны договорились информировать друг друга по ситуации в Сирии.24 февраля СБ ООН принял резолюцию, требующую обеспечения гуманитарной паузы в Сирии минимум на 30 дней, передает РИА Новости.