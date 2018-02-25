Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить перечень населенных пунктов, входящих в туристический маршрут Золотое кольцо России. Соответствующие предложения следует представить до 30 июня текущего года.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить перечень населенных пунктов, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо России".Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручено подготовить и представить соответствующие предложения до 30 июня текущего года. К этой работе глава государства распорядился привлечь Ассоциацию развития исторических поселений "Русская провинция", Ассоциацию "Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)", а также Общероссийскую общественную организацию "Всероссийский Совет местного самоуправления".Путин также поручил увеличить доходы муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения. Кроме того, правительству и губернаторам поручено повысить туристическую и инвестиционную привлекательность малых городов и исторических поселений.Еще одно поручение, данное кабинету министров и губернаторам: усовершенствовать порядок и условия проведения археологических изысканий на территориях исторических поселений, а также уточнить критерии, по которым муниципальное образование может быть признано историческим поселением. Кроме того, необходимо определиться со стоимостью работ по проведению историко-культурной экспертизы, а также археологических работ на территориях исторических поселений, передает РИА Новости.Изначально в "Золотое кольцо России" входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В феврале частью знаменитого туристического маршрута стал город Углич. Ранее сообщалось также, что в "Золотое кольцо России могут войти подмосковный Серпухов и Таруса, расположенная в Калужской области.