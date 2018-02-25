На церемонии награждения российских хоккеистов после финального матча между нашей командой и сборной Германии, который завершился победой россиян со счетом 4:3 в овертайме, новоявленные чемпионы Олимпиады исполнили гимн России под музыку олимпийского гимна.

На церемонии награждения российских хоккеистов после финального матча между нашей командой и сборной Германии, который завершился победой россиян со счетом 4:3 в овертайме, новоявленные чемпионы Олимпиады исполнили гимн России под музыку олимпийского гимна.По решению Международного олимпийского комитета Олимпийские атлеты из России выступали на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом. Награждение россиян происходило под олимпийский гимн. Тем не менее российские хоккеисты не смогли сдержать своих чувств и исполнили гимн России всей командой. Их поддержали наши болельщики на трибунах.