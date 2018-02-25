В Москве на Троекуровском кладбище простились с патриархом немецкого страноведения Валентином Фалиным. Российский дипломат умер в четверг на 92-м году жизни.

В Москве на Троекуровском кладбище простились с "патриархом немецкого страноведения" Валентином Фалиным, передает канал "Россия 24".Российский дипломат умер в четверг на 92-м году жизни.Валентин Фалин был одним из руководителей АПН (предшественник МИА "Россия сегодня). В 1971-1982 годах был послом СССР в Бонне, потепление отношений между Москвой и Бонном, как вспоминают коллеги, во многом заслуга Фалина. Руководил международным отделом ЦК КПСС, консультировал Михаила Горбачева. Трудился в "Известиях". 1986-1988 годы — председатель правления АПН."Валентин Михайлович был необычайно талантливым, разносторонне одаренным человеком — выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом", — выразил свои соболезнования президент России Владимир Путин.