В Екатеринбурге задерживается более чем на девять часов вылет рейса авиакомпании Победа в Москву. Рейс DP-404 должен был вылететь во Внуково из аэропорта Кольцово в 11:05 (09:05 по московскому времени). В пресс-службе авиакомпании пояснили, что рейс задержан из-за обнаружения пореза колеса после посадки самолета в аэропорту Кольцово.

В Екатеринбурге задерживается более чем на девять часов вылет рейса авиакомпании "Победа" в Москву. Рейс DP-404 должен был вылететь во Внуково из аэропорта Кольцово в 11:05 (09:05 по московскому времени), в данный момент вылет запланирован на 20:30 по местному времени (18:30 по Москве). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.В пресс-службе "Победы" пояснили, что рейс задержан из-за обнаружения пореза колеса после посадки самолета в аэропорту Кольцово. Колесо заменят на новое, пассажирам задержанного рейса, по заявлению авиакомпании, "оказываются все услуги по федеральным авиационным правилам". Предварительное время готовности борта — 18:00 по Москве.