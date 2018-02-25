В Ираке уголовный суд страны вынес смертный приговор 16 гражданкам Турции, обвиняемым в поддержке террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России). По словам представителя Высшего судебного совета Ирака Абделя Саттара Биркдара, подсудимые сознались в принадлежности к группировке и помощи боевикам.

В Ираке уголовный суд страны вынес смертный приговор 16 гражданкам Турции, обвиняемым в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По словам представителя Высшего судебного совета Ирака Абделя Саттара Биркдара, в ходе следствия подсудимые сознались в принадлежности к группировке и оказании не только материальной, но даже и технической поддержки боевикам.Вердикт турчанкам вынесли в соответствии с антитеррористическим законодательством Ирака, подчеркнул Биркдар. При этом решение все еще может быть оспорено в федеральном суде, передает ТАСС со ссылкой на иракский спутниковый телеканал "Ас-Сумария".Ранее западные СМИ сообщали о задержании властями в Ираке нескольких сотен жен боевиков ИГ — гражданок США, стран Евросоюза и Азии, а также выходцев из России. В декабре минувшего года иракский премьер Хейдар аль-Абади объявил о поражении ИГ на территории страны.