Для установления причин смерти бывшего министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддина Маршани назначили экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение: возбуждать ли уголовное дело. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Для установления причин смерти бывшего министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддина Маршани назначили экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение: возбуждать ли уголовное дело. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом, поскольку на месте происшествия следы преступления обнаружены не были.Жена и сын Маршани находятся в реанимации.Криминалисты продолжают работу на месте происшествия, передает "Интерфакс".Маршани нашел мертвым в одном из коттеджей Магаса рабочий. Рядом без сознания находились его жена и 10-летний сын.