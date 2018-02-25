Глава делегации Олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков после победного матча российских хоккеистов с немецкой сборной прокомментировал финальную игру, заявив, что эту победу ждала вся страна.

Глава делегации Олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков после победного матча российских хоккеистов с немецкой сборной прокомментировал финальную игру, заявив, что эту победу ждала вся страна."Ощущения самые замечательные, эту победу ждала вся страна, вся делегация. Я думаю, что ребята ее заслужили. Драматическая концовка третьего периода и победная шайба в овертайме создали необычайный праздник самому финалу. Из такой вялой игры он превратился в настоящую драму со счастливым для нас концом", — приводит слова Позднякова РИА Новости.Напомним, что российские хоккеисты в тяжелейшем финале сумели победить сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме и стали олимпийскими чемпионами.