Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Адама Шиффа, составителя служебной записки о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, старшего демократа в специальном комитете по разведке палаты представителей Конгресса в фальсификации.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Адама Шиффа, составителя служебной записки о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, старшего демократа в специальном комитете по разведке палаты представителей Конгресса, в фальсификации. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.Как отметил президент США, то, что они сделали, было действительно фальсификацией, и кто-то должен разобраться в этом.24 февраля текущего года законодатели-демократы обнародовали отредактированную версию своей служебной записки, специально подготовленную в противовес записке республиканцев, которые обвинили сотрудников министерства юстиции и Федерального бюро расследований в неправомерных действиях в процессе разбирательства по поводу предполагаемого сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.10 февраля Трамп заблокировал публикацию этой служебной записки, напоминает газета "Известия".Как отметил юрисконсульт президента Дон Макгэн в письме членам профильного комитета по разведке палаты представителей Конгресса США, обнародование документа угрожает нацбезопасности страны и будет не в интересах правоохранительных органов.Москва неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешательства в ход избирательной кампании в Соединенных Штатах, а также наличие связей между Трампом и Кремлем.