Телеканал Хабер тюрк сообщил об успехах турецкой армии при проведении операции Оливковая ветвь в сирийской провинции Африн.

Телеканал "Хабер тюрк" сообщил об успехах турецкой армии при проведении операции "Оливковая ветвь" в сирийской провинции Африн. В целом подразделения, атаковавшие курдские силы самообороны из турецких районов Хатай и Килис, сформировали единую линию фронта вокруг сирийского Африна.Армия поддержала ударами авиации и артиллерии протурецкие силы, которые смогли захватить значительную часть города Джендерес, пишет ТАСС. Джендерес — один из крупнейших курдских населенных пунктов в Африне.Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым рассказал о том, что республика будет проводить операцию в четыре этапа. Первый их них завершен. По данным турецкого Генштаба, за время боевых действий убит 2021 курд.