Двое украинских силовиков погибли в Донбассе, подорвавшись на мине. Еще трое украинских военных в результате взрыва были ранены, рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе, подорвавшись на мине. Еще трое украинских военных в результате взрыва были ранены, рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.По его словам, силовики в составе диверсионно-разведывательной группы пытались выйти к линии соприкосновения, однако попали на мину, передает РИА Новости. Инцидент произошел 24 февраля, и пока его скрывают от общественности и родственников пострадавших военных, добавил Марочко.