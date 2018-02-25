В Дагестане возбуждено уголовное дело против должностных лиц Управления уголовного розыска МВД республики. Сообщается, что они представили в финансовое подразделение заведомо подложные документы, компенсирующие командировочные расходы.

В Дагестане возбуждено уголовное дело против должностных лиц Управления уголовного розыска МВД республики. По сообщению пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения").Как установило следствие, должностные лица Управления уголовного розыска, действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, обманным путем представили в финансовое подразделение заведомо подложные документы, компенсирующие командировочные расходы. По ним они получили от 10 до 20 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных.Ранее пресс-служба МВД по республике Дагестан сообщала о выявлении оперативниками службы собственной безопасности ведомства совместно с сотрудниками Управления ФСБ по республике факта финансовых нарушений. Было установлено, что фиктивные отчётные документы два сотрудника дагестанского МВД предоставили в 2016 году. Назначено проведение служебной проверки, решается вопрос об увольнении этих сотрудников со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.По данным источника в правоохранительных органах республики, один из подозреваемых — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД Дагестана, передает ТАСС. Накануне он был задержан сотрудниками МВД и республиканского Управления ФСБ.