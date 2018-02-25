В провинции Дамаск бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва джихад-мобиля со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун.

В провинции Дамаск бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва "джихад-мобиля" со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун.Как уточняется, смертник за рулем легкового автомобиля, набитого взрывчаткой, на большой скорости приближался к блокпосту правительственных войск. Сирийские солдаты, своевременно заметив автомашину, открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, отчего сдетонировала взрывчатка.Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети "прощения", находящейся рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун. Никто из мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии не пострадал, передает РИА Новости.Накануне террористы из Восточной Гуты заявили, что вышли на связь с представителями "спящих" ячеек "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России) в Дамаске, и что в сирийской столице планируются многочисленные теракты.24 февраля Юрий Евтушенко, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщил, что за последние сутки террористы выпустили 27 мин и две ракеты по районам Дамаска и населенным пунктам провинции. В результате атак четыре мирных жителя погибли, 51 пострадал.