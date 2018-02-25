Первое возгорание зафиксировано в в одной из квартир малосемейки на ул. МОПРа Владимира. Площадь пожара составила всего 0,5 кв. метров.

В День защитника Отечества в регионе произошло сразу три пожара. Первое возгорание зафиксировано в в одной из квартир малосемейки на ул. МОПРа Владимира. Площадь пожара составила всего 0,5 кв. метров. Из горящей комнаты пожарные спасли мужчину.Другое ЧП произошло в Коврове. Горела квартира в многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Были спасены трое человек: двое мужчин и одна пожилая женщина.И в третьем случае загорелась хозпостройка в селе Крутово Ковровского района. Никто не пострадал.