Владелице торговой точки вынесли предупреждение

В Коврове в одном из магазинов на улице Абельмана арестовали партию одежды, которая оказалась подделкой под известный спортивный бренд. Внеплановую проверку торговой точки провели специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Как рассказали в ведомстве, в магазине продавали детские спортивные брюки с маркировкой Adidas и графическим символом этой компании. Однако товарный знак был нанесен на одежду незаконно.Владелицу магазина привлекли к ответственности за продажу товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака (ч.2. ст.14.10 КоАП РФ). Ей вынесли предупреждение.Конфискованная продукция будет уничтожена в установленном порядке, информировали в Роспотребнадзоре.