Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании КрасАвиа, совершил жесткую посадку на мысе Арктический (самая северная точка Красноярского края). В результате ЧП травмы получил один человек.

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", совершил жесткую посадку на мысе Арктический (самая северная точка Красноярского края). В результате ЧП травмы получил один человек. Такую информацию СМИ сообщили представители регионального ГУ МЧС.Как уточняется, инцидент произошел 24 февраля. На борту вертолета находились пять человек, один из них получил ушибы и был доставлен в больницу, передает ТАСС.Пассажиров Ми-8 забрали вертолеты, вылетевшие из Хатанги.