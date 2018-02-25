Карабахская война – одна из трагических страниц постсоветской истории. Во время этого межэтнического конфликта, продолжавшегося два года, погибли до 35 тысяч человек с обеих сторон. В Азербайджане особо чтят и помнят жертв Ходжалинской резни – самого крупного и жестокого кровопролития за время противостояния армянского и азербайджанского народов.

Карабахская война – одна из трагических страниц постсоветскойистории. Во время этого межэтнического конфликта, продолжавшегося два года, погиблидо 35 тысяч человек с обеих сторон. В Азербайджане особо чтят и помнят жертвХоджалинской резни – самого крупного и жестокого кровопролития за время противостоянияармянского и азербайджанского народов.Трагедию небольшого городка в Нагорном Карабахе до сих порне могут забыть тысячи людей. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалыоборвались жизни нескольких сотен человек (по разным данным – от 400 до 615), досих пор неизвестна судьба 150 жителей города.До начала Карабахской войны Ходжалы населяли в основномазербайджанцы. Они и пострадали, когда армянские вооруженные формированиярешили занять этот город для того, чтобы прекратить интенсивные обстрелы Степанакерта,которые вели азербайджанские военные. Мирных жителей города к моменту егоштурма армянскими силами насчитывалось от двух до четырех тысяч человек, а еговооруженных защитников – несколько сотен.На тот момент Ходжалы был полностью отрезан от внешнего мира– там не было электричества и связи. Город постоянно обстреливался тяжелойартиллерией с армянской стороны. Ночные обстрелы имели беспорядочный характерили были прямо направлены на гражданские объекты, что приводило к жертвам средимирного населения.В полной блокаде и темноте ночью 26 февраля Ходжалы встретилнапавших на него вооруженных людей. Есть данные, что армянская сторона задолгодо штурма предупреждала власти города о вторжении, но, тем не менее, ночнаяатака застала его защитников врасплох. Началось все с окружения населенногопункта танками и бронетранспортерами, затем на Ходжалы обрушился стальной дождьзалпов тяжелой артиллерии. Мирные жители пытались укрыться в подвалах, носнаряды буквально равняли жилой сектор с землей.Армянская пехота вступила в город под утро и за несколькочасов подавила все очаги сопротивления его защитников. Были убиты более стачеловек, точное число жертв до сих пор неизвестно. После того как вооруженныхлюдей в Ходжалы не осталось, мирное население пыталось покинутьгород по горным тропам. Но не всем беженцам удалось это сделать – многочисленныеразрозненные группы обстреливались военными с армянских застав.Многие изскитавшихся по горам жителей Ходжалы замерзли, кого-то пленили и послеиздевательств расстреляли армянские военные. Небольшая часть оставшихся безкрова людей, пытавшихся убежать от войны, все-же добралась до города Агдама исумела рассказать о жутких зверствах, которые происходили в Ходжалы и его окрестностях.Сегодня установить точное число жертв бессмысленнойХоджалинской резни невозможно. Двести, триста или шестьсот человек погиблив феврале 1992 года сейчас сказать нельзя, но зато точно известно – среди жертвэтой трагедии было много женщин, детей и стариков. Самые беззащитные и самыеслабые люди не смогли укрыться от артиллерийского огня и выстрелов в горах.Вооруженные люди одной национальности, стреляющие в беззащитных граждан другой, –это фактически геноцид. Азербайджанская сторона дает событиям в Ходжалы именнотакую оценку.Международная правозащитная организация Human Rights Watchназвала произошедшее в Ходжалы самой большой резней за время Карабахского конфликта.По мнению этой влиятельной организации, прямую ответственность за гибельгражданских лиц несут армянские формирования. Существует и множество документальныхсвидетельств журналистов, побывавших на месте трагедии и своими глазами видевшихпоследствия зверств армянских военных. Благодаря репортерам мир узнал то, чтопроизошло в небольшом городе Ходжалы.Сегодня, спустя 26 лет со дня трагедии, о ней не забывают:каждый год во многих странах мира проходят мероприятия, посвященныеХоджалинской резне. В нескольких городах Азербайджана установлены памятники жертвамтех событий. Пострадавшие жители Ходжалы и их родственники вот уже нескольколет пытаются добиться от ООН и других международных организаций признания событий конца февраля 1992 года геноцидом, стоящим в одном ряду с холокостом.Душевная рана, нанесенная целому народу в небольшом городке Ходжалы, стала очередным предупреждением миру: такие трагедии не должны повторяться,а для этого о них нельзя забывать. Историческая память и восстановление справедливостидолжны стать прививкой для тех, кто только вынашивает мысли о повторениианалогичных зверств и унижений по отношению к лицам иной национальности.