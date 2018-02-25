Карабахская война – одна из трагических страниц постсоветской
истории. Во время этого межэтнического конфликта, продолжавшегося два года, погибли
до 35 тысяч человек с обеих сторон. В Азербайджане особо чтят и помнят жертв
Ходжалинской резни – самого крупного и жестокого кровопролития за время противостояния
армянского и азербайджанского народов.
Карабахская война – одна из трагических страниц постсоветской
истории. Во время этого межэтнического конфликта, продолжавшегося два года, погибли
до 35 тысяч человек с обеих сторон. В Азербайджане особо чтят и помнят жертв
Ходжалинской резни – самого крупного и жестокого кровопролития за время противостояния
армянского и азербайджанского народов.
Трагедию небольшого городка в Нагорном Карабахе до сих пор
не могут забыть тысячи людей. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы
оборвались жизни нескольких сотен человек (по разным данным – от 400 до 615), до
сих пор неизвестна судьба 150 жителей города.
До начала Карабахской войны Ходжалы населяли в основном
азербайджанцы. Они и пострадали, когда армянские вооруженные формирования
решили занять этот город для того, чтобы прекратить интенсивные обстрелы Степанакерта,
которые вели азербайджанские военные. Мирных жителей города к моменту его
штурма армянскими силами насчитывалось от двух до четырех тысяч человек, а его
вооруженных защитников – несколько сотен.
На тот момент Ходжалы был полностью отрезан от внешнего мира
– там не было электричества и связи. Город постоянно обстреливался тяжелой
артиллерией с армянской стороны. Ночные обстрелы имели беспорядочный характер
или были прямо направлены на гражданские объекты, что приводило к жертвам среди
мирного населения.
В полной блокаде и темноте ночью 26 февраля Ходжалы встретил
напавших на него вооруженных людей. Есть данные, что армянская сторона задолго
до штурма предупреждала власти города о вторжении, но, тем не менее, ночная
атака застала его защитников врасплох. Началось все с окружения населенного
пункта танками и бронетранспортерами, затем на Ходжалы обрушился стальной дождь
залпов тяжелой артиллерии. Мирные жители пытались укрыться в подвалах, но
снаряды буквально равняли жилой сектор с землей.
Армянская пехота вступила в город под утро и за несколько
часов подавила все очаги сопротивления его защитников. Были убиты более ста
человек, точное число жертв до сих пор неизвестно. После того как вооруженных
людей в Ходжалы не осталось, мирное население пыталось покинуть
город по горным тропам. Но не всем беженцам удалось это сделать – многочисленные
разрозненные группы обстреливались военными с армянских застав.
Многие из
скитавшихся по горам жителей Ходжалы замерзли, кого-то пленили и после
издевательств расстреляли армянские военные. Небольшая часть оставшихся без
крова людей, пытавшихся убежать от войны, все-же добралась до города Агдама и
сумела рассказать о жутких зверствах, которые происходили в Ходжалы и его окрестностях.
Сегодня установить точное число жертв бессмысленной
Ходжалинской резни невозможно. Двести, триста или шестьсот человек погибли
в феврале 1992 года сейчас сказать нельзя, но зато точно известно – среди жертв
этой трагедии было много женщин, детей и стариков. Самые беззащитные и самые
слабые люди не смогли укрыться от артиллерийского огня и выстрелов в горах.
Вооруженные люди одной национальности, стреляющие в беззащитных граждан другой, –
это фактически геноцид. Азербайджанская сторона дает событиям в Ходжалы именно
такую оценку.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch
назвала произошедшее в Ходжалы самой большой резней за время Карабахского конфликта.
По мнению этой влиятельной организации, прямую ответственность за гибель
гражданских лиц несут армянские формирования. Существует и множество документальных
свидетельств журналистов, побывавших на месте трагедии и своими глазами видевших
последствия зверств армянских военных. Благодаря репортерам мир узнал то, что
произошло в небольшом городе Ходжалы.
Сегодня, спустя 26 лет со дня трагедии, о ней не забывают:
каждый год во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные
Ходжалинской резне. В нескольких городах Азербайджана установлены памятники жертвам
тех событий. Пострадавшие жители Ходжалы и их родственники вот уже несколько
лет пытаются добиться от ООН и других международных организаций признания событий конца февраля 1992 года геноцидом, стоящим в одном ряду с холокостом.
Душевная рана, нанесенная целому народу в небольшом городке Ходжалы, стала очередным предупреждением миру: такие трагедии не должны повторяться,
а для этого о них нельзя забывать. Историческая память и восстановление справедливости
должны стать прививкой для тех, кто только вынашивает мысли о повторении
аналогичных зверств и унижений по отношению к лицам иной национальности.