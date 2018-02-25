Главная игра хоккейного турнира зимних Олимпийских игр продолжается в Пхенчхане. Финал разыгрывают команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Наши открыли счет в первом периоде, немцы восстановили равновесие во втором, но в третьем Гусев забил второй гол.

Главная игра хоккейного турнира зимних Олимпийских игр продолжается в Пхенчхане. Финал разыгрывают команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Наши открыли счет в первом периоде, немцы восстановили равновесие во втором, но в третьем Гусев забил второй гол.Третий период начался при счете 1:1 и это уже было неожиданностью: все-таки все признавали безусловным фаворитом команду из России. Но немецкая сборная очень грамотно построила игру "от обороны" и ошибалась крайне редко. Гол Гусева за 6 минут до конца встречи стал долгожданным и очень важным.