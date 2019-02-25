Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована. У нее острый инфаркт.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована. У нее острый инфаркт. Вечером 24 февраля она почувствовала недомогание и боли в груди. Ее срочно доставили в больницу, сообщает РИА Новости.Федосеева-Шукшина – народная артистка РСФСР. Она популярна благодаря ролям в таких фильмах, как "Калина красная", "Печки-лавочки", "Шизофрения", "12 стульев", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам". Всего она исполнила более 80 киноролей. Имеет Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Вторым мужем актрисы был знаменитый советский писатель Василий Шукшин.Актрисе 80 лет. В ноябре 2018 года она вышла замуж за музыканта Барри Алибасова.