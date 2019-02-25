Известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел из себя во время своего же мастер-класса, который был организован в одном из фитнес-клубов, расположенных в Новомосковском административном округе Москвы.

Известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел из себя во время своего же мастер-класса, который был организован в одном из фитнес-клубов, расположенных в Новомосковском административном округе Москвы.На видео, которое было выложено в Instagram-аккаунте REDFURYMMA, заметно, как 37-летний Емельяненко на одном из участников мастер-класса показывает прием по освобождению от захвата за шею. В какой-то момент Емельяненко проявил агрессию, которая закончилась подзатыльником.Посмотреть эту публикацию в Instagram