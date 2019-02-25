Андрей Аршавин опубликовал новые фото и видео со встречи с детьми от гражданской жены Юлии Барановской. В ролике скандально известный футболист строит рожи и показывает язык младшему сыну.

Андрей Аршавин опубликовал новые фото и видео со встречи с детьми от гражданской жены Юлии Барановской. В ролике скандально известный футболист строит рожи и показывает язык младшему сыну.переживает глобальные перемены в жизни. Завершив футбольную карьеру, спортсмен вернулся из Казахстана в Россию и подал на развод с женой Алисой. Когда женщина объявила, что именитый супруг якобы ей угрожает, требует денег и отобрал элитную иномарку, разразился скандал.Футболист не комментирует шумиху. Он работает в своем родном футбольном клубе "Зенит", а на днях сыграл в матче за Кубок легенд. Примечательно, что посмотреть игру пришли его сыновья от гражданской жены Юлии Барановской, которую тот бросил, когда она была беременна.На протяжении шести лет не изъявлял желания встретиться с тремя отпрысками: сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Яной. Однако после расставания с женой Алисой что-то изменилось, и Андрей восстановил общение с детьми. По всей видимости, бывшие влюбленные сумели договориться, и уже состоялось несколько встреч Аршавина с наследниками, рожденными ему Барановской.Отметим, что младший сын спортсмена всерьез занимается футболом, поэтому ему, как никому другому, было интересно и полезно посмотреть матч с участием отца. После игры с наследниками посетил кафе, в котором немного подурачился с Арсением. Отец и сын построили друг другу рожицы. Фото и видео с очередной встречи футболист опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Комментируя воссоединение с тремя детьми, его бывшая возлюбленная Юлия Барановская дала понять, что лично к ней это не относится. "Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – заявила в интервью Юлия Барановская.