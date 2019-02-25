В селе Бахтемир Астраханской области застрелили мужчину с ружьем, который открыл огонь по полицейским. Наряд полиции вызвали местные жители, сообщив, что по селу разгуливает мужчина с ружьем.

В селе Бахтемир Астраханской области застрелили мужчину с ружьем, который открыл огонь по полицейским. Наряд полиции вызвали местные жители, сообщив, что по селу разгуливает мужчина с ружьем.Прибывшие полицейские действительно обнаружили около остановки гражданина, в руках которого был предмет, похожий на ружье. Мужчину пытались уговорить сдать оружие, однако вместо этого он несколько раз выстрелил в полицейских и был убит ответным огнем.В результате инцидента был ранен полицейский: он получил ранения в голову и грудь и находится в критическом для жизни состоянии, передает "Интерфакс". Как рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").