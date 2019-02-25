Водитель не учел погодные условия

Водитель не учел погодные условияВ Александровском районе произошло серьезное ДТП. Ранним утро 25 февраля на автодороге «Колокша – Кольчугино - Верхние дворики» столкнулись автобус с пассажирами и грузовик. В салоне пассажирского транспорта находились три человека и кондуктор.По предварительной информации УМВД, 42-летний водитель не учёл погодные условия и скоростной режим, из-за чего не справился с управлением и выехал на «встречку». В итоге ему не удалось избежать столкновения с грузовиком.К счастью, обошлось без жертв. Пострадала пассажирка автобуса, она будет лечиться амбулаторно.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.