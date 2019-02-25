Александра Бортич призналась, что расписалась со своим избранником. Актрису выдало кольцо на безымянном пальце.

Александра Бортич призналась, что расписалась со своимизбранником. Актрису выдало кольцо на безымянном пальце.Избранник популярной российской актрисы АлександрыБортич- сын уральского предпринимателяЕвгений Савельев. Пара начала встречаться в прошлом году. На последнемсовместном снимке пары пользователи Instagram заметили у Александры обручальное кольцо.О планах сыграть свадьбу ранее Бортич не сообщала.Подписчики настойчиво интересовались – откуда кольцо? Александре пришлосьпризнаться: расписались во время отдыха в ОАЭ."Ага, Джо получил лицензию, и сообразили по-быстрому",– ответила Бортич на вопросы поклонников.Фанаты поздравили актрису со счастливым событием. В то жевремя, некоторые выбор спутника жизни Александрой не одобрили. "Мажорныйпапенькин сыночек", – заметили комментаторы.Напомним, в прошлом году Бортич рассталась со своим мужем, Вячеславом Воронцовым, более известным как рэпер Mezza. Звезда назвала свой брак ошибкой. А к концу года перестала скрывать свой новый роман. Впервые и Савельев появились вместе на светском мероприятии в конце ноября. А уже в декабре актриса публиковала в личном блоге совместные фотографии.Instagram Евгения также полон снимков Александры ,уже в то время появились их совместные фото с родителями. Савельев тогда представил актрису маме и папе. Он намекал, что в самом скором времени жениться на Бортич.