Отношения Даниила Сахнова и
Татьяны Строковой нельзя назвать идеальными. Звезды шоу Дом-2 постоянно
скандалят. Есть мнение что участник телестройки страдает пагубным пристрастием,
и именно оно мешает наладить крепкие и стабильные отношения в паре. Сахнов вновь устроил скандал.
Отношения Даниила Сахнова и
Татьяны Строковой нельзя назвать идеальными. Звезды шоу "Дом-2" постоянно
скандалят. Есть мнение что участник телестройки страдает пагубным пристрастием,
и именно оно мешает наладить крепкие и стабильные отношения в паре. Сахнов вновь устроил скандал.
Даниил и Татьяна пробуют
наладить отношения на Сейшельских островах. После очередной ссоры у Сахнова
сдали нервы. Участник шоу "Дом-2" кружил по спортивной площадке и орал не своим
голосом на возлюбленную.
"Когда ты с человеком по
300 раз одно и тоже обсуждаешь, а она тебя не слышит и ни во что не
ставит. Ты в шоке? Когда ты ударила бутылкой человека по голове, ты в шоке
будешь, когда у него кровь пойдет? Ты с этого будешь в шоке? Ты сама ранишь и
удивляешься, почему идет кровь. А таким я стал благодаря тебе. Ты меня не
слышишь. Меняйся, меняйся" – вопил Сахнов.
Строкова пыталась успокоить избранника, однако ее старания
оказались тщетными. Звезда "Дома-2" еще больше накалялась.
Отметим, что многие поклонники телестройки, посмотрев видео истерики
в соцсетях, высказали мнение, что Даниилу надо меньше пить. Мол, на "Острове
любви" многие участники злоупотребляют алкоголем, и именно от этого им "сносит
крышу".
К слову, Сахнов уже попадался на глаза пьяным. Более того звезда шоу , будучи в состоянии алкогольного опьянения, как-то устроил дебош. Парень явился
в женскую спальню, принялся толкать девушек, оскорблять их, после чего
отправился выяснять отношения со Строковой. Естественно, на следующее утро
Даниил каялся, и говорил, что сожалеет о содеянном.
"Каждый день пьянки, пьют
не понятно что. Вот психика нарушается. Превращаются в истеричек, это не красит
мужиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Они на острове виноградными
напитками очень увлекаются. Вот и орут по ночам. Кто ржет кто орет", – пишут в поклонники
шоу .