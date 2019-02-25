Отношения Даниила Сахнова и Татьяны Строковой нельзя назвать идеальными. Звезды шоу Дом-2 постоянно скандалят. Есть мнение что участник телестройки страдает пагубным пристрастием, и именно оно мешает наладить крепкие и стабильные отношения в паре. Сахнов вновь устроил скандал.

Отношения Даниила Сахнова иТатьяны Строковой нельзя назвать идеальными. Звезды шоу "Дом-2" постоянноскандалят. Есть мнение что участник телестройки страдает пагубным пристрастием,и именно оно мешает наладить крепкие и стабильные отношения в паре. Сахнов вновь устроил скандал.Даниил и Татьяна пробуютналадить отношения на Сейшельских островах. После очередной ссоры у Сахновасдали нервы. Участник шоу "Дом-2" кружил по спортивной площадке и орал не своимголосом на возлюбленную."Когда ты с человеком по300 раз одно и тоже обсуждаешь, а она тебя не слышит и ни во что неставит. Ты в шоке? Когда ты ударила бутылкой человека по голове, ты в шокебудешь, когда у него кровь пойдет? Ты с этого будешь в шоке? Ты сама ранишь иудивляешься, почему идет кровь. А таким я стал благодаря тебе. Ты меня неслышишь. Меняйся, меняйся" – вопил Сахнов.Строкова пыталась успокоить избранника, однако ее старанияоказались тщетными. Звезда "Дома-2" еще больше накалялась.Отметим, что многие поклонники телестройки, посмотрев видео истерикив соцсетях, высказали мнение, что Даниилу надо меньше пить. Мол, на "Островелюбви" многие участники злоупотребляют алкоголем, и именно от этого им "сноситкрышу".К слову, Сахнов уже попадался на глаза пьяным. Более того звезда шоу , будучи в состоянии алкогольного опьянения, как-то устроил дебош. Парень явилсяв женскую спальню, принялся толкать девушек, оскорблять их, после чегоотправился выяснять отношения со Строковой. Естественно, на следующее утроДаниил каялся, и говорил, что сожалеет о содеянном."Каждый день пьянки, пьютне понятно что. Вот психика нарушается. Превращаются в истеричек, это не краситмужиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Они на острове виноградныминапитками очень увлекаются. Вот и орут по ночам. Кто ржет кто орет", – пишут в поклонникишоу .