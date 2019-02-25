Телеведущая Оксана Федорова рассказала о дружбе с
нынешним президентом США Дональдом Трампом. Звезда отметила, что могла навсегда
остаться в Америке.
Телеведущая Оксана Федорова рассказала о дружбе с
нынешним президентом США Дональдом Трампом. Звезда отметила, что могла навсегда
остаться в Америке.
В 2002 году Федорова стала победительницей конкурса красоты "Мисс
Вселенная". После того как Оксана получила заветную корону, ее повезли знакомиться с Дональдом Трампом. Миллиардер был владельцем компании, организовавшей состязание красавиц.
Телеведущая, попав на 68 этаж Нью-Йоркского небоскреба, долго не могла взять себя в руки. "Когда я поднялась,
мне стало жутко, чувствуешь себя каким-то маленьким человечком среди
этих… Нужно попытаться найти в себе эту силу, чтобы быть на равных, чтобы быть
достойным собеседником, не показаться пустой внутри…" – призналась Федорова в
программе "Душевный разговор с Жасмин".
По словам
телеведущей, ее встреча с будущим главой США была очень дружеской. Оксану очень
удивило поведение Дональда.
"Меня он поразил тем, что с таким уважением говорил о семье
о своей. Сразу его дети пришли, познакомились. Тогда он не был женат. Он только
познакомился со своей нынешней женой Меланьей", – вспомнила Федорова.
Певица Жасмин, которая вела интервью, очень заинтересовалась
историей знакомства Оксаны и Дональда. "А вдруг ты была бы на месте Меланьи?" -
предположила вокалистка.
Меж тем, телеведущая
отметила, что вполне довольна тем, как сложилась ее жизнь. "Да слава богу, что
этого не случилось, боже упаси. Каждый на своем месте", – усмехнулась Оксана.
Федорова добавила, что какое-то время часто встречалась с Трампом. По
условиям контракта она должна была сопровождать его на съемках и интервью. Однако через пять месяцев близкого сотрудничества Оксана поняла, что
не может оставаться на чужбине. Она оставила титул, корону и вернулась в
Москву.
"Когда я поняла, что это уже принимает серьезные обороты:
или мне надо сейчас уезжать, или нужно оставаться и жить в Америке. Я поняла,
что мне все нравится, но что-то было фальшивое и ложное в этой обстановке. Я
решила вернуться. Я приняла решение развиваться и жить здесь", – заметила Оксана.