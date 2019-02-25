Телеведущая Оксана Федорова рассказала о дружбе с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Звезда отметила, что могла навсегда остаться в Америке.

Телеведущая Оксана Федорова рассказала о дружбе снынешним президентом США Дональдом Трампом. Звезда отметила, что могла навсегдаостаться в Америке.В 2002 году Федорова стала победительницей конкурса красоты "МиссВселенная". После того как Оксана получила заветную корону, ее повезли знакомиться с Дональдом Трампом. Миллиардер был владельцем компании, организовавшей состязание красавиц.Телеведущая, попав на 68 этаж Нью-Йоркского небоскреба, долго не могла взять себя в руки. "Когда я поднялась,мне стало жутко, чувствуешь себя каким-то маленьким человечком средиэтих… Нужно попытаться найти в себе эту силу, чтобы быть на равных, чтобы бытьдостойным собеседником, не показаться пустой внутри…" – призналась Федорова впрограмме "Душевный разговор с Жасмин".По словамтелеведущей, ее встреча с будущим главой США была очень дружеской. Оксану оченьудивило поведение Дональда."Меня он поразил тем, что с таким уважением говорил о семьео своей. Сразу его дети пришли, познакомились. Тогда он не был женат. Он толькопознакомился со своей нынешней женой Меланьей", – вспомнила Федорова.Певица Жасмин, которая вела интервью, очень заинтересоваласьисторией знакомства Оксаны и Дональда. "А вдруг ты была бы на месте Меланьи?" -предположила вокалистка.Меж тем, телеведущаяотметила, что вполне довольна тем, как сложилась ее жизнь. "Да слава богу, чтоэтого не случилось, боже упаси. Каждый на своем месте", – усмехнулась Оксана.Федорова добавила, что какое-то время часто встречалась с Трампом. Поусловиям контракта она должна была сопровождать его на съемках и интервью. Однако через пять месяцев близкого сотрудничества Оксана поняла, чтоне может оставаться на чужбине. Она оставила титул, корону и вернулась вМоскву."Когда я поняла, что это уже принимает серьезные обороты:или мне надо сейчас уезжать, или нужно оставаться и жить в Америке. Я поняла,что мне все нравится, но что-то было фальшивое и ложное в этой обстановке. Ярешила вернуться. Я приняла решение развиваться и жить здесь", – заметила Оксана.