Ольга Бузова не перестает удивлять. На сей раз поющая ведущая из Дома-2 вызвала переполох своим новым концертным костюмом.

Ольга Бузова не перестает удивлять. На сей раз поющая ведущая из "Дома-2" вызвала переполох своим новым концертным костюмом.Для своего выступления в Серпухове выбрала эффектный наряд кислотного салатового цвета. Снимок в нем поющая ведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Выключи мозг, и Бузову включи 🤪🤪🤪 Готова идти к вам 💚💚💚 до встречи мои люди 💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)," – объявила звезда скандально известного телепроекта "Дом-2".Судя по реакции подписчиков, черная фурнитура, в частности, короткая юбка, оказалась точно лишней. За счет нее проявился странный оптический эффект, который отметили ошеломленные фанаты. "Что между ног?", "Из под платья, как будто, член выпирает!", "Костюм ужас просто", "Между ног убила занавеска", "Между ног зеленая тина из болота!", "костюм неудачный. между ног будто зеленый член висит. Оля, поменяйте дизайнера", "А что изь ширинки торчит? Отвратительное фото", "Фотка норм, но масонский знак и хрень между ног все портит", – высказались обескураженные подписчики.А вот модный эксперт Александр Васильев в восторге от . Историк моды, к удивлению многих, назвал ведущую скандального проекта "Дом-2" шикарной женщиной. По его мнению, главное достоинство телебрюнетки – длинные стройные ноги. Эксперт убежден, чтоновоиспеченная певица даже потеснила на звездном Олимпе знаменитую певицу Полину Гагарину.Александ Васильев считает, что большую роль сыграл развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. По его мнению, в России брошенных и обманутых женщин любят больше, чем тех, кто нашел свое счастье.