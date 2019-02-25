Чтобы не говорил Петр Порошенко о дружбе с Евросоюзом, но экономические интересы Старого Света важнее, чем публичные обещания. Ситуация со строительством второй нитки газопровода Северный поток – 2 грозит обернуться для Украины дефолтом и распадом.

Чтобыне говорил Петр Порошенко о дружбе с Евросоюзом, но экономические интересыСтарого Света важнее, чем публичные обещания. Ситуация со строительством второйнитки газопровода "Северный поток – 2" грозит обернуться для Украины дефолтом ираспадом.В случаеполного отказа России от транзита газа через территорию Украины последнюю ждуттяжелые последствия, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленниковРоссии Рустам Танкаев. Сегодня прокачка российского голубого топлива приноситНезалежной порядка трех миллиардов долларов. По сути, это одна из немногихсохранившихся отраслей экономики страны, которая гарантирует стабильные иощутимые доходы."Дефолт ираспад государства – это то, что грозит Украине, если она останется безтранзита российского газа. В Киеве это прекрасно понимают и поэтому при помощиСША и немецкого канцлера Ангелы Меркель практически вымолили у Москвы обещаниесохранить какую-то часть транзита газа через Украину даже после запуска"Северного потока – 2", – сказал Танкаев.Но договоренности украинского президента с немецкимканцлером могут развеяться как дым. Дело в том, что и , и Меркель –хромые утки, их уход с высших государственных должностей не за горами.Украинскийлидер может проиграть выборы 31 марта, а немецкий канцлер сама объявила о том, чтобольше не намерена участвовать в выборах своей партии. Не исключено, чтодоговоренности на словах, ничем не закрепленные юридически, канут в лету уже вэтом году.Да и в Киеве уже разуверились в том, что Ангела Меркель может быть другом для Украины. После недавнегозаявления канцлерана Мюнхенской конференции по безопасности украинцы перестали ей веритьокончательно.В Мюнхене Меркель в очередной раз подтвердила, что Европа ненамерена прерывать отношения с Россией, несмотря на события на Украине. Энергетическая безопасность для Старого Света стоит выше политическихинтересов. Мало того, Ангела Меркельвсерьез опасается агрессивной политики Вашингтона и возможных шагов в отношениивторой нитки "Северного потока".Интересно,что смелый выпад фрау Меркель в адрес США остался без публичного ответа. ВБелом доме сделали вид, что не заметили острого заявления немецкого канцлера,но, похоже, предприняли непубличные шаги для остановки значимого для Европыпроекта.Противники строительства газопровода внезапно объявились во Франции и подготовилипоправки в директиву Евросоюза, согласно которым эксплуатация трубы можетсерьезно осложнится и даже старания АнгелыМеркель не спасут положение: долгие годы проект не выйдет насамоокупаемость.Экспертыне исключают, что он останется недозагруженным как минимум в первые нескольколет эксплуатации. Петр конечно же, обрадовались такому повороту событий.Но веселье было недолгим – на минувшей неделе стало известно, что компромиссмежду Германией и Францией найден. Мало того строительство газопроводаподдержал канцлер Австрии Себастьян Курц.Получается,что подавляющее большинство европейских партнеров России проект одобрили, амнение Дании, пожелавшей ради политических амбиций покупать втридорогаамериканский сжиженный газ, в расчет можно не брать. Ведь как гласит русскаяпословица – один в поле не воин.