В понедельник, 25 февраля, президент США Дональд Трамп отправится в столицу Вьетнама Ханой, где 27-28 февраля состоится вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В понедельник, 25 февраля, президент США Дональд Трамп отправится в столицу Вьетнама Ханой, где 27-28 февраля состоится вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.Первый саммит США-КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, напоминает РИА Новости. Тогда по итогам переговоров было опубликовано совместно заявление, главными пунктами которого стали приверженность КНДР проведению денуклеаризации Корейского полуострова и предоставление гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.До того, как было принято решение о проведении второго саммита, состоялась целая череда встреч чиновников двух стран на разных уровнях. Администрация США продолжает настаивать на полной денуклеаризации КНДР, при этом стороны так и не определились, что "денуклеаризация" значит для каждой из них.По мнению американских экспертов, на предстоящей встрече с Трампом Ким Чен Ын может согласиться на допуск международных специалистов на ряд объектов, но вряд ли это приведет к ослаблению санкций в отношении КНДР.США рассчитывают достичь прогресса по нескольким вопросам, а именно: денуклеаризация, мирные договоренности между двумя странами, а также возвращение останков американских солдат, которые пропали без вести в ходе Корейской войны.Несмотря на приостановку Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, Соединенные Штаты не снижают оценку уровня угрозы со стороны Северной Кореи.В свою очередь в Москве пожелали новому саммиту успехов и выразили надежду, что обещания Соединенных Штатов Америки будут реализованы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет содействовать нахождению взаимопонимания между КНДР и США.