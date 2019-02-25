Певица, победившая в национальном отборе
Незалежной на участие в Евровидении-2019, не поедет на конкурс. Maruv не
подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины
(НОТУ).
Певица, победившая в национальном отборе
Незалежной на участие в "Евровидении-2019", не поедет на конкурс. Maruv не
подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины
(НОТУ).
У артистки возникли разногласия по поводу условий участия в международном
музыкальном конкурсе. Согласно договору, на время проведения мероприятия Maruv "становится культурным послом
своей страны" и "выражает мнение украинского общества в мире".
Однако правила самого "Евровидения" подразумевают аполитичность
конкурса. На Украине считают, что нынешняя ситуация не позволяет выполнить это
условие конкурса. В итоге Maruv отказалась
подписывать договор, и теперь на "Евровидение" она не поедет, сообщается на
официальном сайте
НОТУ.
Ранее Maruv поделилась отрывками
контракта с НОТУ. По словам певицы, ей запретили в ходе выступления
импровизировать. Еще одно условие договора – запрет на общение с журналистами
без согласования. Есть в документе и еще ряд абсурдных, по словам певицы,
пунктов.
Maruv выразила мнение, что на нее оказывается давление с целью
отнять ее победу в национальном отборе. Певицу довели буквально до отчаяния.
Кроме того, в НОТУ отметили, что сомнения в кандидатке возникли из-за того, что
она выступает с концертами в России.
Maruv – украинская
певица, композитор, поэтесса и продюсер Анна Корсун. Уроженка города
Павлограда, живет и работает в Киеве. Как выяснилось, права на песню
"Siren Song", с которой она была намерена представить Украину на
Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia.