Певица, победившая в национальном отборе Незалежной на участие в Евровидении-2019, не поедет на конкурс. Maruv не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

Певица, победившая в национальном отбореНезалежной на участие в "Евровидении-2019", не поедет на конкурс. Maruv неподписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины(НОТУ).У артистки возникли разногласия по поводу условий участия в международноммузыкальном конкурсе. Согласно договору, на время проведения мероприятия Maruv "становится культурным посломсвоей страны" и "выражает мнение украинского общества в мире".Однако правила самого "Евровидения" подразумевают аполитичностьконкурса. На Украине считают, что нынешняя ситуация не позволяет выполнить этоусловие конкурса. В итоге Maruv отказаласьподписывать договор, и теперь на "Евровидение" она не поедет, сообщается наофициальном сайтеНОТУ.Ранее Maruv поделилась отрывкамиконтракта с НОТУ. По словам певицы, ей запретили в ходе выступленияимпровизировать. Еще одно условие договора – запрет на общение с журналистамибез согласования. Есть в документе и еще ряд абсурдных, по словам певицы,пунктов.Maruv выразила мнение, что на нее оказывается давление с цельюотнять ее победу в национальном отборе. Певицу довели буквально до отчаяния.Кроме того, в НОТУ отметили, что сомнения в кандидатке возникли из-за того, чтоона выступает с концертами в России.Maruv – украинскаяпевица, композитор, поэтесса и продюсер Анна Корсун. Уроженка городаПавлограда, живет и работает в Киеве. Как выяснилось, права на песню"Siren Song", с которой она была намерена представить Украину наЕвровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia.