Единая Россия запустила обучение
по программе модуля Политический лидер Высшей партийной школы. Своими
знаниями со слушателями поделятся ведущие российские политологи, социологи и
политики.
"Единая Россия" запустила обучение
по программе модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы. Своими
знаниями со слушателями поделятся ведущие российские политологи, социологи и
политики.
С 25 февраля в шестидневной образовательной
программе примут участие 50 человек, еще 100 – пройдут обучение в следующих
потоках в марте-апреле, сообщила заместитель секретаря генсовета партии, депутат
Госдумы Ольга Баталина. Она признала,
что за неделю зрелым политиком стать невозможно.
"Если у человека есть
профессиональный жизненный опыт, лидерские качества, необходимые для того, чтобы
состояться в политике, то такая неделя плотного погружения поможет ему точнее
сформулировать свои цели", – отметила Баталина.
"Единая Россия" тоже
получит опыт от такого обучения: увидит новых людей, которые могут быть
эффективными в политической деятельности. Его цель – найти в регионах ярких,
инициативных и перспективных политиков, помочь им с новыми навыками и знаниями.
Запрос людей на
обновление в политике, на новые лица очень высок, и у "Единой России" есть
целый спектр самых разных проектов, которые на это направлены.
Среди таких проектов Ольга
Баталина упомянула ежегодные партийные праймериз и образовательный проект
"ПолитСтартап".
В свою очередь научный руководитель Высшей партийной школы,
профессор МГИМО и ВШЭ Оксана Гаман-Голутвина отметила, что образовательный
процесс будет системным. Его целью педагог назвала формирование профессиональной
компетентности и политической воли слушателей.
Что касается практического
наполнения обучения, то оно включает в себя тренинги по политическому
позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям,
конфликтологии и оценке рисков.