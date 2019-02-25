Единая Россия запустила обучение по программе модуля Политический лидер Высшей партийной школы. Своими знаниями со слушателями поделятся ведущие российские политологи, социологи и политики.

"Единая Россия" запустила обучениепо программе модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы. Своимизнаниями со слушателями поделятся ведущие российские политологи, социологи иполитики.С 25 февраля в шестидневной образовательнойпрограмме примут участие 50 человек, еще 100 – пройдут обучение в следующихпотоках в марте-апреле, сообщила заместитель секретаря генсовета партии, депутатГосдумы Ольга Баталина. Она признала,что за неделю зрелым политиком стать невозможно."Если у человека естьпрофессиональный жизненный опыт, лидерские качества, необходимые для того, чтобысостояться в политике, то такая неделя плотного погружения поможет ему точнеесформулировать свои цели", – отметила Баталина."Единая Россия" тожеполучит опыт от такого обучения: увидит новых людей, которые могут бытьэффективными в политической деятельности. Его цель – найти в регионах ярких,инициативных и перспективных политиков, помочь им с новыми навыками и знаниями.Запрос людей наобновление в политике, на новые лица очень высок, и у "Единой России" естьцелый спектр самых разных проектов, которые на это направлены.Среди таких проектов ОльгаБаталина упомянула ежегодные партийные праймериз и образовательный проект"ПолитСтартап".В свою очередь научный руководитель Высшей партийной школы,профессор МГИМО и ВШЭ Оксана Гаман-Голутвина отметила, что образовательныйпроцесс будет системным. Его целью педагог назвала формирование профессиональнойкомпетентности и политической воли слушателей.Что касается практическогонаполнения обучения, то оно включает в себя тренинги по политическомупозиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям,конфликтологии и оценке рисков.